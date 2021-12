Irans Außenminister betont die Rolle der OIC bei der Lösung der Probleme der islamischen Welt

Hossein Amir Abdollahian gratulierte ihm bei einem Treffen mit Hussein Ibrahim Taha am Rande des Treffens des Außenministeriums in Islamabad zu seiner Ernennung und betonte die Rolle der OIC und ihres Generalsekretärs bei der Lösung von Problemen und Krisen in der islamischen Welt, einschließlich Afghanistan und Palästina.

Der Außenminister reiste gestern Abend nach Islamabad, um am 17. Treffen der OIC-Außenminister in Pakistan teilzunehmen.

Heute betonte unser Außenminister bei einem Treffen mit dem palästinensischen Außenminister auch die Unterstützung des Iran für das palästinensische Volk und die Befreiung des Heiligen Quds und verurteilte die Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten Gebieten.

Bisher hat er den Premierminister von Pakistan, die Außenministerien der Republik Aserbaidschan und der Türkei sowie den neuen Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit getroffen.