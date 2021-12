Das außerordentliche Treffen islamischer Länder beginnt mit der Teinahme Irans in Pakistan

Islamabad (IRNA) - Der 17. Außerordentliche Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) zur Diskussion der Entwicklungen in Afghanistan hat am Sonntag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad unter Beteiligung verschiedener Delegationen, darunter des Außenministers der Islamischen Republik, begonnen.

In der pakistanischen Nationalversammlung in Islamabad begann das Treffen der Außenminister der islamischen Länder. Die Eröffnungssitzung begann mit einer Rede des Generalsekretärs der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Außenminister von Pakistan und Saudi-Arabien. Auch der pakistanische Premierminister Imran Khan soll die Abschlussrede beim Treffen der islamischen Außenminister halten. Zuvor hatte er auf seinem Twitter-Account geschrieben, der Zweck des OIC-Treffens sei es, Solidarität mit dem afghanischen Volk und einen umfassenden Konsens zur Lösung der humanitären Krise im Nachbarland zum Ausdruck zu bringen. Die Abschlusszeremonie des Treffens der OIC-Mitgliedsstaaten findet mit einer gemeinsamen Pressekonferenz des pakistanischen Außenministers und des Generalsekretärs der OIC statt.