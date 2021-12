Afghanistans Lösung ist die Bildung einer inklusiven Regierung unter Beteiligung aller ethnischen Gruppen

Hossein Amir Abdollahian sagte in einem Exklusivinterview mit IRNA bei seiner Ankunft in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, am Sonntagmorgen: „Das Hauptthema des außerordentlichen Treffens der Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ist die Entwicklungen in Afghanistan. Die Islamische Republik Iran ist besorgt über diese Entwicklungen.“

Als Besorgnis unseres Landes nannte er das Phänomen der Zunahme des Terrorismus in Afghanistan und die Frage der Flüchtlingswelle und der Flüchtlinge, die in den letzten Monaten in die Islamische Republik Iran gekommen sind.

Er sagte in Bezug auf die engen und brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden befreundeten Nachbarländern Iran und Pakistan: „Die 13. Regierung hat eine besondere und vorrangige Sicht auf ihre Nachbarn, und Pakistan ist inzwischen einer der guten Nachbarn des Iran.“

„Die 13. Regierung hat einen klaren Plan und Fahrplan für den weiteren Ausbau der Beziehungen zu Pakistans freundlichem und brüderlichem Land“, fügte er hinzu.

„Bei Treffen mit hochrangigen pakistanischen Beamten, darunter dem Außenminister, werden wir die Einzelheiten eines weiteren Entwicklungsplans für die Beziehungen zwischen den beiden befreundeten und benachbarten Ländern erörtern“, betonte er.

Amir Abdollahian wird auf dem Treffen der Außenminister islamischer Länder sprechen, um die neuesten Positionen unseres Landes in der Diskussion über Afghanistan und die Entwicklungen in der Region zu erläutern.