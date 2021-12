Amir Abdollahian reist nach Islamabad

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian verließ Teheran in Richtung Islamabad, um an der 17. Dringlichkeitssitzung des Außenministerrats der Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in der Hauptstadt von Pakistan, teilzunehmen.

Eine politische Delegation begleitet Amirabdollahian auf dieser Reise.

Das Treffen hochrangiger Experten der OIC-Mitglieder begann heute (Samstag) mit der Anwesenheit von Delegationen aus verschiedenen Ländern, darunter der gemeinsame Sekretär des pakistanischen Außenministeriums und der stellvertretende Generalsekretär der OIC für humanitäre Angelegenheiten im Sitzungssaal des pakistanischen Senats.