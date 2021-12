Treffen hochrangiger Experten der OIC zu Afghanistan in Pakistan

Teheran (IRNA) - In Islamabad hat am Samstag ein Treffen hochrangiger Experten der Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), darunter der Islamischen Republik Iran, begonnen, um die Lage in Afghanistan zu überprüfen.

Das Treffen hochrangiger Experten der OIC-Mitglieder begann mit der Anwesenheit von Delegationen aus verschiedenen Ländern, darunter der gemeinsame Sekretär des pakistanischen Außenministeriums und der stellvertretende Generalsekretär der OIC für humanitäre Angelegenheiten im Sitzungssaal des pakistanischen Senats. Seyed Rasoul Mousavi, Assistent des Außenministers und Generaldirektors von Südasien, und Seyed Mohammad Ali Hosseini, Botschafter des Iran in Pakistan, nahmen als Mitglieder der iranischen Delegation an dem Treffen teil. Auf dem Gipfel sind hochrangige Beamte der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und Beobachterländer anwesend. An einem außerordentlichen Treffen der Außenminister islamischer Länder sollen auch Vertreter der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats teilnehmen. Stunden vor dem Gipfel sagte der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureshi, das Ziel des Treffens sei es, die Tagesordnung des morgigen Treffens der Außenminister islamischer Länder zu überprüfen und an einer gemeinsamen Strategie der islamischen Welt zu arbeiten, um die humanitären Krise in Afghanistan zu überwinden. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amirabdollahian, wird beim außerordentlichen Treffen der Außenminister islamischer Länder in Islamabad am morgigen Sonntag eine hochrangige Delegation leiten.