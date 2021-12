Expertentreffen beginnen vor dem gemeinsamen JCPOA-Treffens

Die gemeinsame Kommissionssitzung von JCPOA findet um 14:00 Uhr Ortszeit Wien mit dem Ziel statt, die Gespräche der letzten Woche auf der Ebene hochrangiger Verhandlungsführer der JCPOA-Mitglieder zusammenzufassen.

Die Gesprächsrunde begann am Donnerstag letzter Woche, und die Delegationen haben sofort mit der Arbeit an Texten und Bemühungen zur Verringerung der Differenzen begonnen.

Die Diskussionen zu den Texten beschränken sich nicht auf Arbeitsgruppen, und die Parteien haben sich in verschiedenen Formaten und Ebenen in zwei Bereichen der Aufhebung von Sanktionen und Atomprogramm engagiert.

Die Europäische Union hat heute Morgen eine Erklärung abgegeben, in der es heißt: Die Gemeinsame Kommission des Umfassenden Gemeinsamen Aktionsplans (JCPOA) wird an diesem Freitag in Wien wieder persönlich tagen.

Den Vorsitz der Gemischten Kommission führt Enrique Mora, Politischer Direktor des Europäischen Auswärtigen Dienstes, im Namen des Hohen Vertreters der Europäischen Union, Josep Borrell.

An dem Treffen werden Vertreter aus China, Frankreich, Deutschland, Russland, dem Vereinigten Königreich und dem Iran teilnehmen.