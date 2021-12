Treffen der JCPOA Joint Commission findet am Freitag in Wien statt

Laut IRNA wird die heutige Sitzung der Gemeinsamen Kommission des JCPOA auf der Ebene der stellvertretenden Minister und politischen Funktionäre zwischen dem Iran und P 4+1 stattfinden.

Der stellvertretende iranische Außenminister und Top-Unterhändler in Wien Ali Bagheri Kani leitet die iranische Delegation.

Die neue Runde der Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Joint Commission zwischen der Islamischen Republik Iran und P4+1 startete am 9. Dezember im Coburg Hotel in Wien.

Die beiden Seiten diskutieren auf verschiedenen Ebenen die Aufhebung von Sanktionen und Nuklearfragen.

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, wird um 12 Uhr eine Pressekonferenz zum Abkommen mit dem Iran abhalten.