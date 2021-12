Im Sitzvolleyball belegt der Iran den ersten Platz der Welt

„Die Zukunft des Sitzvolleyballs liegt in der Verantwortung der Jugend, und wir hoffen, dass wir mit der Anwesenheit dieser Jugendlichen auch weiterhin stolz auf uns werden können“, erklärte Hadi Rezaei.

„Derzeit hat in Damghan die erste Volleyballliga des Landes begonnen, und die Bemühungen der Veteranen der Provinz Semnan und der Beamten von Damghan sind lobenswert“, fügte er hinzu.

„32 Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil, und diese Anzahl an Mannschaften und ihre hohe Power zeigen, dass der Sport Sitzvolleyball auf einem hohen Niveau steht“, betonte er.

„Die nationale Meisterschaft im Sitzvolleyball, an der 30 Provinzen des Landes teilnehmen, wird in diesem Fajr-Jahrzehnt in Mashhad stattfinden“, stellte er fest.