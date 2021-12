Die Außenminister des Iran und Ungarns treffen sich in Teheran

Péter Szijjártó, der gestern Abend auf Einladung seines iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian an der Spitze einer Wirtschaftsdelegation in Teheran eingetroffen war, wurde von Amir Abdollahian begrüßt.

Anschließend erörterten die beiden Seiten Fragen zwischen den beiden Ländern und verschiedene Themen, einschließlich der Handelsbeziehungen.

Dies ist der erste Besuch des ungarischen Außen- und Handelsministers in Teheran in der 13. Regierung.

Zuvor trafen sie sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York.

Amir Abdollahian nannte die Bemühungen um den Ausbau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen als eine der Hauptprioritäten der Beziehungen zwischen Teheran und Budapest.

In diesem Zusammenhang schlug er vor, bei nächster Gelegenheit eine gemeinsame Kommission einzuberufen und einen Fahrplan für die Beziehungen vorzubereiten.