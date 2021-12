Khatibzadeh: Die Vorwürfe des GCC sind haltlos

Saeed Khatibzadeh wies die wiederholten und haltlosen Anschuldigungen in der Schlusserklärung des Persischen Golf-Kooperationsrat-Gipfels zurück und betrachtete die Herausgabe solcher Erklärungen als Zeichen der anhaltenden unkonstruktiven und unangemessenen Haltung einiger Mitgliedstaaten gegenüber dem Iran.

Khatibzadeh fügte hinzu: 'Es wurde angenommen, dass wir mit den jüngsten diplomatischen Aktionen und Bewegungen zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Kooperationsrat eine neue Haltung des Rates gegenüber der regionalen Zusammenarbeit sehen würden.'

Er forderte die wenigen Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC), die sich noch hinter dem Rat verstecken und ihre nicht konstruktiven Positionen unter diesem Namen veröffentlichen, auf, ihre Ansichten und Ansätze zu regionalen Fragen zu überdenken.

Khatibzadeh erklärte: 'Die Islamische Republik Iran schließt eine Einmischung in ihr friedliches Nuklearprogramm, ihr Raketenabwehrprogramm und Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer Militärpolitik und abschreckenden Verteidigung nicht aus.'

'Alle Handlungen der Islamischen Republik Iran auf den Inseln wurden in Richtung unveräußerlicher Rechte und in Übereinstimmung mit der nationalen Souveränität und territorialen Integrität des Landes unternommen, und die Wiederholung dieser interventionistischen Positionen in jeglicher Form wird vollständig abgelehnt.', sagte er über die iranischen Inseln Abu Musa, Greater und Lesser Tunb.