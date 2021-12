Zwei iranische Filme im Rotterdam Film Festival

Das 51. Rotterdam International Film Festival wird trotz der Fortsetzung des Coronavirus-Ausbruchs mit Genehmigung der niederländischen Regierung persönlich stattfinden.

Das iranische Kino hat zwei Vertreter auf dem Festival, und die Filme 'Hit the Road' von Panah Panahi und Zalava unter der Regie von Arslan Amiri werden im Auftrag des Iran gezeigt.

Das Festival beginnt am 26. Januar mit dem Film 'Along the Way' über zwei afghanische Zwillingsschwestern, Nahid und Baliha, und läuft bis zum 6. Februar.

Der 93-minütiger Film Hit the Road, produziert von Mastaneh Mohajer, vertrat auch das iranische Kino in der zweiwöchigen Regiesektion der Filmfestspiele von Cannes.

Er erzählt die Geschichte einer vierköpfigen Familie, die an die Westgrenze des Iran reist, und zeigt ein Bild von Familienbeziehungen, gemischt mit Tränen und Lächeln.

Hassan Majouni, Panthea Panahiha, Ryan Sarlak, Amin Simiar und Bahram Ark sind die Schauspieler in diesem Film.