Irans Bereitschaft zum Bau gemeinsames Kraftwerks mit der Republik Aserbaidschan

'Ali Akbar Mehrabian' fügte in einem Online-Treffen mit 'Parviz Shahbazov', Energieminister der Republik Aserbaidschan, hinzu: 'Zum Umsetzung dieses Vorhabens und des in der Vergangenheit kurzfristig aufgebauten Stromanschlusses wird in allen drei Ländern ein Kuriemanagement eingesetzt und der Strommangel ausgeglichen.

Er kündigte die Bereitschaft an, ein trilaterales Treffen zwischen den Ministern des Iran, Aserbaidschans und Russlands abzuhalten, und fuhr fort: 'Der Iran begrüßt die Entwicklung und den Austausch von Stromkäufen von der heißen Jahreszeit in andere Monate des Jahres.'

Der Energieminister betonte die Bedeutung der Installation einer Turbine neben den beiden gemeinsamen Staudämmen des Iran und der Republik Aserbaidschan und sagte: 'Mit der Umsetzung dieses Plans wird eine beträchtliche Menge Strom entnommen und Einnahmen für die beiden Länder erzielt'.

Mehrabian sagte: Der Iran ist eines der Länder mit Technologie zum Bau von Kraftwerken Und Kraftwerksturbinen mit einem Wirkungsgrad von über 60 % werden in andere Länder exportiert, darunter auch nach Russland.

Er kündigte auch die Bereitschaft zum Bau eines gemeinsamen Kraftwerks zwischen dem Iran und der Republik Aserbaidschan an und betonte die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Fertigstellung der beiden Staudämme durch die gemeinsame technische Kommission der beiden Länder fortzusetzen und zu entwickeln.