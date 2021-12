Qalibaf: Gute Verhandlungen können zu einer guten Einigung führen

Mohammad Baqer Qalibaf sagte am Dienstag beim Treffen der Chefs der Missionen der Islamischen Republik Iran in den Nachbarländern: 'Unsere Revolution gewann zu einer Zeit, als sich die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges befand, und dieser Sieg war ein Wunder.'

'Aber die Feinde mit all ihren Verschwörungen und Feindschaften kamen zu der Überzeugung, dass diese Revolution in den Herzen und Köpfen der Menschen verwurzelt war, und dann im nächsten Jahrzehnt und während des aufgezwungenen Krieges gingen wir mit dem gleichen Verfahren vor und verließen uns darauf auf die Leute.', so er.

Qalibaf fügte hinzu: 'Diese Feindseligkeiten wurden auf unterschiedliche Weise fortgesetzt und haben uns durch politische und sicherheitspolitische Methoden unter Druck gesetzt. Doch sind wir auch in diesem Bereich vorangekommen, und wir sind stolz auf die hervorragende Leistung des diplomatischen Apparats und die geniale Führung von Imam Khomeini (as) und dem Obersten Führer der Islamischen Revolution und auf die Selbstaufopferung der Nation in diesem Bereich seit 40 Jahren.'

Qalibaf betonte zum Thema Aufhebung und Neutralisierung von Sanktionen: 'Eines der Themen, das in direktem Zusammenhang mit Botschaftern und dem Bereich der Diplomatie steht, ist die Frage der Neutralisierung und Aufhebung von Sanktionen, und wir sollten uns auf diese beiden Themen im Bereich der Außenpolitik und des diplomatischen Apparats konzentrieren.'

Mit Blick auf die Verhandlungen mit den Weltmächten und den P4+1 sagte der Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung: 'Eine gute Verhandlung kann zu einer guten Einigung führen.'

Qalibaf fuhr fort: 'Es ist wichtig, dass eine Einigung im Rahmen von JCPOA zu wirtschaftlichen Vorteilen führt, deshalb müssen wir uns alle an den Händen halten und uns gegenseitig bei der Aufhebung von Sanktionen helfen.'