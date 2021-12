Shamkhani: Irans Prioritäten sind Deeskalation und Zusammenarbeit mit Nachbarn

Admiral Ali Shamkhani sprach am Montagabend beim Treffen iranischer Botschafter und Missionsleiter in Nachbarländern und verwies auf die globale Lage und deren Auswirkungen auf die strategische Position der westasiatischen Region.

Zur Erklärung der Politik der Islamischen Republik in dieser Situation und im Hinblick auf die Bildung der neuen Regierung sagte er: 'Auflösung von Spannungen und sogar Missverständnissen, Entwicklung und Stärkung einer umfassenden Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung-Sicherheit und strategische Partnerschaft' sind wichtige politische Prioritäten der Außenpolitik unseres Landes gegenüber seinen Nachbarn.'

Er betonte: 'Die Politik, den Nachbarn Vorrang zu geben, sollte in quantitative Indikatoren umgewandelt und in Form von Leistungsbewertungen von Beamten der Missionen der Islamischen Republik in den Nachbarländern und den Gouverneuren von Grenzprovinzen kontinuierlich gemessen werden.'

Shamkhani erwähnte, dass die Rolle der iranischen Botschafter und Missionsleiter in den Nachbarländern bei der Förderung der Politik unseres Landes sehr wichtig und entscheidend ist, und betonte die Notwendigkeit, alle verfügbaren Kapazitäten zur Umsetzung dieser Politik zu nutzen.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats sagte mit Bezug auf den Niedergang der Hegemonialmacht der USA und die wachsende Entwicklung aufstrebender Mächte: 'Diese Bedingungen haben zu grundlegenden Veränderungen und der Entstehung neuer Spannungen und Rivalitäten sowie einer großen internationalen Rivalität mit den Vereinigten Staaten geführt.'

Er fügte hinzu, dass der Rückzug der USA aus der Region aufgrund des Scheiterns ihrer Politik im Irak, in Afghanistan und in Westasien und der Priorität, China als geoökonomische Bedrohung und Russland als geopolitische Bedrohung zu konfrontieren, von den USA aufgrund dieser Bedingungen angenommen wurde.