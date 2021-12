Außenminister des Iran und Russlands diskutieren den Verlauf der Wiener Gespräche

Das russische Außenministerium kündigte am Montag in einer Erklärung an: 'Außenminister Hussein Amir-Abdollahian und Sergej Lawrow führten Gespräche, bei der beide Seiten sich auf die JCPOA-Situation angesichts der Wiederaufnahme der Verhandlungen zu diesem Thema in Wien konzentrierten.

Der Erklärung zufolge bekräftigten beide Seiten ihre gemeinsame Entschlossenheit, das Atomabkommen wieder in seinen ursprünglichen, vom UN-Sicherheitsrat gebilligten ausgewogenen Zustand zu bringen.

Die iranischen und russischen Außenminister stellten fest, dass dies der einzig richtige Weg sei, um die Rechte und Interessen aller Teilnehmer des Abkommens zu sichern.

Während des Telefongesprächs erörterten Amir Abdollahian und Lawrow einige wichtige bilaterale und regionale Fragen.

Am gestrigen Sonntag, dem vierten Tag der Wiener Gespräche, wurde die dritte Expertentagung, die sogenannte Arbeitsgemeinschaft für Durchführungsmaßnahmen, wiederbelebt.