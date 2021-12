Es wurden gute Schritte unternommen, die Beziehungen zwischen Iran und Turkmenistan zu stärken

In einem Telefongespräch mit dem turkmenischen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow am Montag dankte Seyyed Ebrahim Raisi dem Land für die Ausrichtung des ECO-Gipfels zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und erklärte: „In den Bereichen Gaskooperation und Umsetzung des Gasaustauschs wurde gut zusammengearbeitet.“

In Bezug auf die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen Teheran und Ashgabat bemerkte Raisi: „Während der Reise nach Turkmenistan wurden einige iranische Medizinprodukte nach Turkmenistan gespendet, um eine gute Zusammenarbeit im Bereich Medizin zu ermöglichen.“

Auch der Präsident Turkmenistans betonte in diesem Telefongespräch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern: „Die Beziehungen zwischen Turkmenistan und dem Iran mit einer tausendjährigen Zivilisation sollen in Form der Zusammenarbeit in internationalen Organisationen fortgesetzt werden.“

Der Präsident Turkmenistans hielt den Platz des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern für wichtig und stellte fest: „Der Iran nimmt einen besonderen Platz im Bereich der medizinischen Entwicklung ein.“

Er betonte die gemeinsame Unterstützung für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen dem Iran und Turkmenistan und sagte: „Die Regierung des Iran und Turkmenistans sind Brüder, und ich wünsche dem Iran Wohlstand und Frieden.“