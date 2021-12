Bagheri: Meinungsverschiedenheiten über den Umfang der Verhandlungsthemen in Wien schrumpfen

In einem Exklusivinterview mit IRNA am Sonntagabend erläuterte Ali Bagheri Kani den aktuellen Stand der Wiener Gespräche, die zur Aufhebung der Sanktionen laufen.

'Wir haben zwei grundlegende Probleme, die wir meiner Meinung nach trennen müssen. Ein Thema ist die Meinungsverschiedenheit zwischen den Parteien über die Themen, die verhandelt werden müssen.', sagte er.

Bagheri fügte hinzu: 'Ein weiteres Problem ist die unterschiedlichen Standpunkte zwischen den beiden Seiten in den Verhandlungsfragen. Das heißt, es ging einmal darum, eine Reihe von Fragen zu verhandeln, die zwischen den Parteien strittig sein könnten.'

Laut ihm kommen Parteien zu einer klaren Schlussfolgerung über den Umfang und die Tragweite der Themen, die in diesen wenigen Tagen mit den Interaktionen und Sitzungen verhandelt werden können, die sowohl auf Expertenebene als auch auf Ebene der leitenden Verhandlungsführer stattgefunden haben.

Der iranische Diplomat fuhr fort: 'Ich halte dies für eine sehr gute Entwicklung. Wenn wir im gleichen Zeitraum zu einer Schlussfolgerung über den Umfang der verhandelbaren Fragen gelangen können, ist dies ein wichtiges Thema.'

'Es ist natürlich, dass die Parteien in den zur Diskussion stehenden Themen uneinig sind. Auch in den Gesprächen, die vor sechs Runden in Wien stattfanden, sehen wir viele Fälle, in denen es zwischen den Parteien Differenzen gab, und diese Differenzen blieben während dieser Zeit bestehen.', so er.

Bagheri sagte: 'Aber seit im Iran eine neue Regierung an die Macht gekommen ist, war es offensichtlich, dass sie in einigen Fragen eine andere Meinung hatte als die vorherige Regierung. Diese Fragen wurden auch angesprochen.'

'Derzeit kommen wir in der Interaktion zwischen den beiden Parteien gemeinsam zu dem Schluss, dass die strittigen Fragen in einem zwischen beiden Parteien einvernehmlichen Rahmen formuliert und geregelt werden sollten.', betonte er.