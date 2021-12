Moradi wurde Champion des UAE Padel Turnier

Banafsheh Moradi, eine Spielerin der iranischen Padel-Nationalmannschaft der Frauen, nahm auf Einladung ihrer emiratischen Teamkollegin am VAE-Turnier teil und konnte schließlich die Meisterschaft gewinnen.



In einem Interview mit dem IRNA-Sportkorrespondenten am Sonntag sagte Moradi: 'Ich habe eine Einladung zur Teilnahme an der UAE Padel Championship erhalten und alle meine Teilnahmekosten wurden von meiner Teamkollegin bezahlt.'

Sie sagte: 'Am ersten Tag der UAE Padel Championship konnten wir ein gutes Ergebnis erzielen, und im ersten Match und im ersten Satz haben wir 6:3 und im zweiten Satz 6:1 und in das zweite Spiel, der erste Satz, 6:4, und der zweite Satz, 6:3 gewonnen.

Moradi merkte an: 'Am zweiten Turniertag sind wir gegen ein Zweierteam aus den Philippinen und Deutschland angetreten, das war kein leichtes Spiel, aber wir konnten den ersten Satz 7-5 und den zweiten Satz 6-4 gewinnen.'

Ihrer Meinung nach war die Teilnahme an der UAE Padel Championship eine gute Erfahrung und auch iranische Mädchen sind sehr fähig und können sich bessere Position in der internationalen Arena erkämpfen.