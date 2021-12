Iran ist optimistisch hinsichtlich der Möglichkeit einer Einigung

Teheran (IRNA) - Ali Bagheri Kani, Stellvertretender Außenminister und Chefunterhändler des Iran, wies auf die ernste Atmosphäre bei den Gesprächen in Wien hin, und betonte: „Wir sind optimistisch, was die Möglichkeit einer Einigung angeht, aber natürlich sind wir nicht einfältig wegen der schlechten Erfahrungen mit der Illoyalität der Gegenseite in der Vergangenheit.“

„Jede Seite muss ihre eigene Position verteidigen, ihre eigenen Argumente vorbringen und ihre eigenen Interessen verfolgen“, erklärte Bagheri. „Verhandlung und Einigung haben zwei Seiten, und in der Regel müssen beide Parteien die Voraussetzungen für den Fortgang der Verhandlungen sowie die Eigenschaften haben, dass die Verhandlungen zu einem Ergebnis und einer Einigung führen“, fügte er hinzu. „Unsere Position basiert auf einem Abkommen, das 2015 zwischen dem Iran und der 5+1-Gruppe abgeschlossen wurde, und unsere Forderungen basieren auf diesem Abkommen“, bekräftigte er. „Eine der Hauptthemen dieser Gespräche ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Vereinigten Staaten, die aus dem Abkommen ausgestiegen haben und dieses Abkommen eingehen wollen, die notwendigen Gründe für den Wiederbeitritt der Vereinigten Staaten ins Abkommen finden“, stellte er fest.