Khatibzadeh: Es gibt gute Nachrichten über die Neutralisierung von Sanktionen

Saeed Khatibzadeh sagte in einem Interview, dass das Außenministerium eine Rolle bei der Erleichterung der Wirtschaftsbeziehungen im Ausland spiele.

'Das Auswärtige Amt ist eine der Seiten der Wirtschaftsdiplomatie, und auch die hierfür direkt zuständigen Ministerien und Dienststellen sollten mit uns zusammenarbeiten.', fügte er hinzu.

Mit Verweis auf die Empfehlungen des Präsidenten an die Botschafter und Missionsleiter der Islamischen Republik Iran in den Nachbarländern betonte der Sprecher des Außenministeriums: 'Heute hat der Präsident die Mission festgelegt.'

In Bezug auf finanzielle Öffnungen sagte Khatibzadeh: 'In den Bereichen Währungs-, Finanz- und Exportentwicklung gab es mit Nachbarländern ernsthafte Öffnungen, und die Wirtschaftsbeziehungen mit Tadschikistan haben sich in den letzten 100 Tagen um das 2,5- bis 3-fache ausgeweitet.'

'Beim jüngsten Besuch des Präsidenten in Turkmenistan wurden auch die Hindernisse für die Wirtschaftsbeziehungen mit diesem Land beseitigt.', so er.

Khatibzadeh erinnerte: 'In den kommenden Tagen wird es gute Nachrichten über die Aufhebung und Unwirksamkeit von Sanktionen geben.'