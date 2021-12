'The Recess' wird zum besten Film des amerikanischen Festivals

Das Jersey Shore Film Festival hat die Liste seiner Gewinner in verschiedenen Abschnitten offiziell bekannt gegeben.

Der Kurzfilm 'The Recess' aus dem Iran gewann den Best Film Award (Best of Fest in the rest of the world) dieses Festivals.

Der Film unter der Regie von Navid Nikkhah ‌Azad wurde außerdem beim Jersey Shore Film Festival in den USA als bester Film aus dem Nahen Osten nominiert.

Der FilmThe Recess konkurriert auch mit anderen Filmen bei seinem 69. Weltauftritt beim Internationalen Festival La Mirada Tabú in Spanien.

Das Festival, das seine achte Ausgabe feiert, begann am 11. Dezember mit einer Vorführung von Orson Welles' Werk im Saragossa-Kino und läuft bis zum 18. Dezember.