Teheran (IRNA) – „Wir haben immer eng mit der IAEA zusammengearbeitet, und in dieser Hinsicht ist eine Delegation der Atomenergieorganisation Irans auf dem Weg nach Wien, um sich mit den Beamten der Internationalen Atomenergiebehörde zu treffen. Irans Verhandlungsteam wird so lange in Wien bleiben, wie es für eine Einigung erforderlich ist“, erklärte der iranische Außenminister.

In einem Telefongespräch mit dem iranischen Außenmnister Hossein Amir Abdollahian zeigte Joseph Borrell, Leiter der EU-Außenbeauftragte, sich zufrieden über die Fortsetzung der Wiener Gespräche und legte seine Einschätzung der Ansichten der Verhandlungsparteien dar. Er äußerte die Hoffnung, dass die Wiener Gespräche mit den Bemühungen aller Parteien zu einer Einigung führen würden. Er betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen der Atomenergieorganisation Irans und der Internationalen Atomenergiebehörde und zeigte sich zufrieden mit den bestehenden Kontakten und der Fortsetzung der Gespräche und der technischen Zusammenarbeit. Amir Abdollahian bekräftigte den guten Willen und die Ernsthaftigkeit der Islamischen Republik Iran, eine gute Einigung zu erzielen. Er bezeichnete die Positionen und Ansichten Russlands und Chinas in Bezug auf die bestehenden Konsultationen als realistisch und konstruktiv. „Von der Gegenseite haben wir bisher keine konstruktiven und zukunftsweisenden Vorschläge erhalten, was der Ankündigung ihrer ernsthaften Teilnahme an den Verhandlungen widerspricht“, fügte er hinzu. „Heute ist es an der Zeit zu handeln, und wir arbeiten daran, eine ernsthafte und gute Einigung zu erzielen. Das iranische Nuklearprogramm ist friedlich, aber die Lösung der nuklearen Bedenken steht in direktem Zusammenhang mit der vollständigen Aufhebung der Sanktionen“, betonte er.