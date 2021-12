Begründete Antwort auf Vorschläge Irans ist eine globale Erwartung an den Wiener Gipfel

Die neue Runde der gemeinsamen Kommission des JCPOA zwischen den Leitern der Verhandlungsdelegationen der 4+1-Gruppe, der EU und des Iran findet nach einer einwöchigen Pause im Hotel Coburg in Wien statt. Dieses Treffen ist ein Prüfstein für die Einschätzung des Willens der Gegenparteien, in den kommenden Gesprächen zu einer Einigung zu gelangen.

Die Delegation der Islamischen Republik Iran kündigte letzte Woche an, in Wien zu bleiben, wenn die anderen Parteien bereit wären, die Gespräche fortzusetzen, nachdem sie ihre Textvorschläge in Form der beiden Themen Aufhebung grausamer Sanktionen und Nuklearfragen vorgelegt hatte.

Aber die Europäer, die den Ansichten der USA unterliegen, haben einen Stopp der Gespräche gefordert, um in die Hauptstädte zu reisen, um die vorgeschlagenen Texte des Iran zu prüfen.

Hochrangige Diplomaten aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich haben in den letzten Tagen keine positiven Signale über die Vorschläge des Iran gezeigt, und die USA haben als Verstöße gegen das Atomabkommen neue harte Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Ungeachtet ihrer Rolle als Hauptursache für die aktuellen Probleme bei der Umsetzung des JCPOA haben die Vereinigten Staaten erklärt, dass die vollständige Erfüllung der JCPOA-Verpflichtungen die Voraussetzung für die Rückkehr zum Abkommen mit dem Iran und die Aufhebung der Sanktionen ist.

Die Islamische Republik Iran, die nach dem einseitigen Rückzug der Donald Trump-Regierung aus dem Atomabkommen ein Jahr lang an ihren Verpflichtungen festhielt, forderte in einer entschiedenen Antwort praktische Maßnahmen der Gegenseite.

Russland und China betonen ebenso wie andere Mitglieder der 4+1-Gruppe, dass die Aufhebung der grausamen Sanktionen gegen den Iran vorrangig sei.

Michail Uljanow, Russlands Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen, sagt, die vom Iran vorgeschlagenen Texte zeigen, dass es Raum für weitere Gespräche gebe.

„Wie ich allen meinen Gesprächspartnern bei den Wiener Gesprächen immer wieder gesagt habe, ist eine gemeinsame Sprache nur durch Geduld zu erreichen. Vermeiden wir also voreilige Schlussfolgerungen“, twitterte er.

„Die Mitglieder des JCPOA meinen es sehr ernst mit der Wiederbelebung der Bestimmungen dieses Abkommens, aber ihre Ansichten zu den entsprechenden Lösungen sind unterschiedlich“, erklärte er.

Chinas Chefunterhändler sagte, die iranische Delegation konzentriere sich auf die Aufhebung der Sanktionen.

„Wir sind uns alle einig, dass die Aufhebung von Sanktionen Priorität hat, und wir müssen dies in den Verhandlungen zuerst ansprechen“, betonte er.

Der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri Kani, der vor wenigen Stunden in Wien eingetroffen ist, um die Gespräche fortzusetzen, diskutierte in den vergangenen Tagen über den aktuellen Stand der Gespräche mit Russland und China.

In einem Telefongespräch mit dem stellvertretenden chinesischen Außenminister lobte der iranische Chefunterhändler Pekings Unterstützung für die Ansichten der Islamischen Republik Iran in wichtigen Fragen wie der Aufhebung illegaler US-Sanktionen.

Die Vorschläge der Islamischen Republik Iran wurden dokumentiert und begründet, und die offensichtlichste Maßnahme der gegnerischen Parteien gegen diese konstruktive Maßnahme besteht darin, eine dokumentierte und begründete Stellungnahme dazu abzugeben.

Die Islamische Republik Iran bereitet sich jetzt auf fruchtbare Verhandlungen mit der 4+1-Gruppe vor, um eine gute Einigung zu erzielen, und erwartet von den anderen Seiten logische Schritte, da die aktuelle Situation auf US- Maßnahmen zurückzuführen ist.