Garaei und Zare zu den besten Kämpfern des Jahres 2021 der Welt gekürt

Laut der Rangliste wurde 2021 der iranische Ringer Mohamadreza Garaei (67 kg) zum besten griechisch-römischen Ringer der Welt gekürt, Amir Hosein Zare (125 kg) zum besten Freistilringer der Welt.

Garaei trat 2021 ohne Welt- oder Olympiamedaille an. Der 25-jährige Kämpfer, der als Iceman bekannt ist, hat alle Gleichungen gebrochen und 2021 mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio und der Weltmeisterschaft in Norwegen abgeschlossen, teilte die World Wrestling Union in einer Erklärung mit.

Amir Hosein Zare gewann auch eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio und gewann den Weltmeistertitel.