Irans Bildungsminister reist nach Kairo, an der ISESCO-Generalkonferenz teilzunehmen

Teheran (IRNA) - Unser Bildungsminister Yousef Nouri kam in der ägyptischen Hauptstadt Kairo an, um an der 14. Sitzung der ISESCO-Generalkonferenz teilzunehmen.

Neben der Teilnahme an der Konferenz und einem Vortrag wird Dr. Nouri mit mehreren am Gipfel teilnehmenden Delegationsleitern zusammentreffen und die Möglichkeiten zum Ausbau der wissenschaftlichen Zusammenarbeit diskutieren. Die 14. ISESCO-Generalkonferenz wird am Mittwoch und Donnerstag von Ägypten in Kairo unter Beteiligung der Bildungsminister islamischer Länder ausgerichtet. ISESCO ist eine der spezialisierten Einrichtungen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die mit dem Ziel gegründet wurde, die wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen islamischen Ländern zu stärken.