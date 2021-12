Safran im Wert von 60 Millionen Dollar aus dem Land exportiert

„120.462 Kilogramm Safran wurden in diesem Zeitraum aus dem Land exportiert“, erklärte Seyyed Rohollah Latifi.

„37 Millionen 358 Tausend 490 Dollar Safran wurden in 51 Länder exportiert. China steht an erster Stelle beim Einkauf von Safran in großen Mengen, Spanien an zweiter Stelle und die Vereinigten Arabischen Emirate an dritter Stelle“, fügte er hinzu.

„Im vergangenen persischen Jahr wurden 424.429 Kilogramm Safran im Wert von 190.128.559 Dollar aus unserem Land in andere Länder exportiert“, stellte Latifi fest.