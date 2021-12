Die Explosion am Himmel der Stadt Natanz hat nichts mit Atomanlagen zu tun

Die Explosion ereignete sich am Samstagabend um 20.15 Uhr am Himmel der Stadt Natanz in der Wüstenregion und hat nichts mit den Nuklearanlagen von Natanz zu tun.

Es gab keine Luftangriffe in der Region. Dieser einzelne Abwehrschuss im Wüstengebiet dieser Stadt gibt keinen Anlass zur Besorgnis und das Problem wird untersucht.

Zuvor hatte der Gouverneur von Natanz in einem Interview mit IRNA das Geräusch der Explosion in der Gegend bestätigt und betont, dass die Sicherheitskräfte die Angelegenheit untersuchen.

In der Nähe der Atomanlage Natanz ist es iranischen Medien zufolge zu einer Explosion am Himmel gekommen.

Die genauen Details der Explosion sind noch unklar.