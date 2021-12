1,7 Millionen Quadratmeter handgefertigter Teppiche im ersten Halbjahr dieses Jahres produziert

Teheran (IRNA) - Die Leiterin des National Carpet Center of Iran kündigte die Produktion von 1,7 Millionen Quadratmetern handgefertigter Teppiche in den ersten sechs Monaten dieses persischen Jahres an.

„Diese Statistik ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 % gewachsen. Bis Ende des Jahres wird eine Produktion von 50.378 Quadratmetern handgefertigter Teppiche erwartet“, erklärte Farahnaz Rafe in einem Gespräch mit IRNA. Mindestens acht Millionen Menschen im ganzen Land sind an der Herstellung, dem Verkauf und dem Export von Teppichen beteiligt. 2 Millionen Menschen sind direkt in der Teppichweberei tätig und 191.000 in ihren Nebenindustrien. Laut Statistik wurden 2019 mehr als eine Milliarde Dollar an handgefertigten Teppichen in verschiedene Länder exportiert.