Die Verhandlungsdelegationen in Wien nehmen keine Befehle des israelischen Regimes entgegen

„Im Verlauf der Gespräche in Wien zeigte das israelische Regime einmal mehr sein wahres Gesicht und forderte einen sofortigen Abbruch der Gespräche“, schrieb Saeid Khatibzadeh auf seinem Twitter-Account.

„Ein auf Krieg, Spannungen und Terror basierendes Regime hat den Dialog schon immer gehasst“, erklärte er.

Ali Bagheri, iranischer Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen, sagte: „Die Islamische Republik Iran hat ihren Textvorschlag in Form von zwei Themen vorgelegt: die Aufhebung grausamer Sanktionen und Nuklearfragen.“

Bagheri äußerte sich in einem Interview mit iranischen Journalisten in Wien, und erklärte: „Heute haben wir den vierten Verhandlungstag in Wien begonnen.“