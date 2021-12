Iran hat sich mit ernsthafter Entschlossenheit und einer klaren Agenda an den Wiener Verhandlungen beteiligt

„Aber wir sind nicht optimistisch, was die Absichten der Vereinigten Staaten und der drei europäischen Länder angeht“, erklärte Amir Abdollahian.

Beide Seiten diskutierten bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen.

In diesem Telefongespräch dankte der iranische Außenminister dem Land für seine humanitäre Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus und erwähnte die Anwesenheit von vier Millionen afghanischer Flüchtlinge im Iran.

Amir Abdullahian betonte ferner die besorgniserregende humanitäre Lage in Afghanistan am Vorabend des Winters und betonte die Notwendigkeit, humanitäre Hilfe zu leisten.

Amir Abdollahian überprüfte auch die verschiedenen Aspekte der bilateralen Beziehungen und kündigte die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran an, die Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Handel, humanitäre Hilfe, Umwelt und Gesundheit auszubauen.

Auch der iranische Außenminister sprach über die Atomgespräche in Wien und betonte: „Wir begrüßen ernsthafte Gespräche und eine gute Einigung.“

„Es ist wichtig, dass diese Verhandlungen zu einem Ergebnis werden und dass die westlichen Parteien ihre Ernsthaftigkeit und ihren guten Willen zeigen“, betonte er.

In diesem Telefongespräch begrüßte der japanische Außenminister die Entsendung japanischer Soforthilfe nach Afghanistan und kündigte seine Bereitschaft zum Ausbau der bilateralen Beziehungen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Tourismus und anderen Bereichen an.

Yoshimasa Hayashi betonte auch, wie wichtig es sei, eine integrative Regierung in Afghanistan zu bilden, die Rechte von Frauen und ethnischen Minderheiten zu respektieren und den Terrorismus im Land auszurotten.

Er hat unseren Außenminister zu einem Besuch in Japan eingeladen.