Iran ist entschlossen, sich aktiv an den Wiener Gesprächen zu beteiligen

Teheran (IRNA) - Der iranische Chefunterhändler, Ali Bagheri Kani, sagte bei einem Treffen mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation am Donnerstag, die entschlossene Absicht des Iran sei es, sich aktiv und positiv an den Gesprächen in Wien zu beteiligen.

Ali Bagheri Kani und Rafael Grossi diskutierten Probleme zwischen dem Iran und der IAEA. Er twitterte, der Zweck dieses Treffens sei die Fortsetzung der technischen Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEA. Ali Bagheri, iranischer Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen, sagte: „Die Islamische Republik Iran hat ihren Textvorschlag in Form von zwei Themen vorgelegt: die Aufhebung grausamer Sanktionen und Nuklearfragen.“ Bagheri äußerte sich in einem Interview mit iranischen Journalisten in Wien, und erklärte: „Heute haben wir den vierten Verhandlungstag in Wien begonnen.“