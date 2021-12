Zwei Dokumente, darunter Aufhebung von Sanktionen und Nuklearfragen, der anderen Seite vorgelegt

Bagheri äußerte sich in einem Interview mit iranischen Journalisten in Wien, und erklärte: „Heute haben wir den vierten Verhandlungstag in Wien begonnen.“

„In den letzten Tagen hat die Delegation der Islamischen Republik Iran mehrere bilaterale und multilaterale Treffen mit anderen Delegationen, die Mitglieder der 4+1-Gruppe sind, abgehalten“, fügte er hinzu.

„In diesen Sitzungen haben wir unsere Ansichten zu den zentralen Themen dieser Gesprächsrunde, insbesondere zur Aufhebung rechtswidriger und repressiver Sanktionen, dargelegt und unsere Positionen mit ihnen geteilt“, betonte er.

„Dementsprechend haben wir gestern Abend der anderen Partei zwei Dokumente zur Verfügung gestellt. Der Gegenseite wurden das erste Dokument der Ansichten der Islamischen Republik Iran zur Aufhebung der Sanktionen sowie das zweite Dokument zur Frage der nuklearen Aktionen des Iran zur Verfügung gestellt“, bekräftigte Ali Bagheri.

„Normalerweise soll die Gegenseite diese Dokumente prüfen und die notwendigen Gespräche und Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran über die bereitgestellten Texte vorbereiten. Aber das Wichtigste ist, dass diese Dialoge viele internationale Auswirkungen haben“, fuhr er fort.

„Wir sagten der anderen Seite, dass wir bereit seien, die Gespräche fortzusetzen. Wir sind in Wien, um die Gespräche fortzusetzen“, stellte er fest.

„Wenn sie bereit sind, die Gespräche fortzusetzen, werden wir diesbezüglich keine Hindernisse haben. Der Stand der Prüfung dieser Dokumente und der Zeitplan werden in der Regel heute in den Gesprächen zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vertretern der 4+1-Gruppe in Wien festgelegt“, schloss er.