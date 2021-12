Safari: Österreich ist am Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Iran interessiert

Mehdi Safari sagte in einem exklusiven Interview mit dem IRNA-Korrespondenten am Mittwoch: 'Bisher habe ich den Gouverneur der Zentralbank, den Versicherungsdirektor und den Vize-Wirtschaftsminister von Österreich getroffen, und werde heute Abend in Wien auch den Vize-Landwirtschaftsminister treffen.'

'Bisher sind die österreichischen Behörden sehr optimistisch und glücklich über diese Gespräche und haben in den geführten Gesprächen gesagt, dass sie sich auf Projekte, Zusammenarbeit, eine gemeinsame Kommission und Banking vorbereiten müssen', sagte er.

Zum Inhalt seines letzten Treffens mit dem österreichischen Vize-Wirtschaftsminister sagte der Diplomat der Islamischen Republik Iran, dass beide Seiten vereinbart hätten, einen Fahrplan für die österreichisch-iranische Wirtschaftskooperation zwischen 5 und 10 Jahren zu entwickeln.

Safari fügte hinzu: 'Wir haben über verschiedene Projekte gesprochen und diskutiert, wie diese Projekte mit der österreichischen Seite in verschiedenen Bereichen finanziell oder bilateral verfolgt werden können.'

In dieser Roadmap haben wir ca. 6 Kooperationsgruppen im Bereich Energie, Verkehr und Tourismus, und Treffen in diesem Bereich sollen weiterverfolgt werden.

'Das vor einem Jahr erstellte Dokument der Gemeinsamen Kommission sollte von österreichischer Seite unterzeichnet werden, damit die Punkte des genehmigten Dokuments umgesetzt werden können.', so er.