Bagheri trifft sich mit dem österreichischen Außenminister

Wien (IRNA) - Der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri Kani, der an einer Sitzung der Gemeinsamen Kommission des JCPOA zur Aufhebung der Sanktionen in Wien teilgenommen hatte, hat sich am Mittwoch nach diplomatischen Konsultationen mit dem österreichischen Außenminister Michael Linhart getroffen.

Während des Treffens diskutierten beide Seiten Fragen der bilateralen und internationalen Beziehungen sowie die Wiener Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen. Als Gastgeber dieser Gespräche möchte Österreich natürlich diesen diplomatischen Prozess abschließen und eine endgültige Vereinbarung treffen, um seiner Geschichte als Gastgeber wichtiger und historischer internationaler Gespräche ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Die Vertreter der Islamischen Republik Iran bekräftigten die grundlegende Position Teherans zur Notwendigkeit einer wirksamen Aufhebung der Sanktionen gegen das iranische Volk und ermutigten andere Mitglieder, sich konstruktiv an den Gesprächen zu beteiligen.