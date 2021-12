Iran gewinnt 2 Snowboard-Quoten bei den Winter-Paralympics

Am ersten Tag dieser Wettbewerbe lag Sedigheh Roozbeh mit 77,52 Sekunden auf dem fünften Platz in der LL2-Klasse und Hossein Sulghani auf dem sechsten Platz in der LL2-Klasse mit 73,45 Sekunden.

Am Ende des Wettbewerbs gewannen Sedigheh Roozbeh und Pouria Khaliltash mit Zustimmung des Internationalen Paralympischen Komitees die Teilnahmequote für die Paralympischen Winterspiele.

Der europäische Snowboard- und Cup-Weltcup im Snowboarden wird mit 70 männlichen und 24 weiblichen Athleten aus 16 Ländern in den Klassen LL2, UL, LL1 in Langraf, Niederlande, abgehalten.

Aus dem Iran nehmen 2 Sportler und eine Sportlerin am European Para-Ski Cup teil.