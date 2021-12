In Wien haben Expertengespräche zur Aufhebung von Sanktionen begonnen

Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit nach einer Einigung aufgenommen, die gestern von Teilnehmern einer Sitzung der Gemeinsamen Kommission des JCPOA zur Aufhebung unmenschlicher US-Sanktionen erzielt wurde.

Hochrangige Diplomaten der 4+1-Gruppe, die Europäische Union und die Vertreter der Islamischen Republik Iran waren sich gestern einig, dass dieses Thema vorrangig behandelt werden sollte.

Der stellvertretende Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, Enrique Mora, der die Sitzung der Gemeinsamen Kommission des JCPOA leitet, lobte die Wiener Gespräche, die nach einer fünfmonatigen Pause wieder aufgenommen wurden.

„Iran ist entschlossen, die Sanktionen aufzuhebe“, erklärte er.

„Das iranische Verhandlungsteam ist in Wien eingetroffen, um die Aufhebung der Sanktionen sicherzustellen, und was in Wien geschieht, konzentriert sich auf die Aufhebung der Sanktionen“, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums am Dienstag.

„Die Themen wie schrittweise Verhandlungen und neue Verpflichtungen haben in unserem Dialog keinen Platz“, sagte Saeid Khatibzadeh in einem Gespräch mit IRNA.

„Wenn die Gegenseite in Wien mit der richtigen Absicht einreist, die Sanktionen aufzuheben, anstatt sich zu entschuldigen, können wir sagen, dass die Verhandlungen auf dem richtigen Weg sind“, betonte er.