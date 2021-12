Der Fokus des Verhandlungsteams liegt auf der Aufhebung von Sanktionen

Teheran (IRNA) – „Das iranische Verhandlungsteam ist in Wien eingetroffen, um die Aufhebung der Sanktionen sicherzustellen, und was in Wien geschieht, konzentriert sich auf die Aufhebung der Sanktionen“, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums am Dienstag.

„Die Themen wie schrittweise Verhandlungen und neue Verpflichtungen haben in unserem Dialog keinen Platz“, sagte Saeid Khatibzadeh in einem Gespräch mit IRNA. „Wenn die Gegenseite in Wien mit der richtigen Absicht einreist, die Sanktionen aufzuheben, anstatt sich zu entschuldigen, können wir sagen, dass die Verhandlungen auf dem richtigen Weg sind“, betonte er. Die Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran haben gestern in Wien begonnen. Bei dieser Gesprächsrunde unter der Leitung von Ali Bagheri Kani ist ein erfahrenes Team aus ehemaligen Experten und Diplomaten anwesend.