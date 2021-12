Iran meint es ernst mit einem „guten“ Deal bei den Wiener Gesprächen

Teheran (IRNA) – „Trotz der Untätigkeit der USA und dreier europäischer Länder ist Teheran in gutem Glauben und ernsthaft in die Wiener Atomgespräche eingetreten und bemüht sich um eine gute Einigung“, erklärte der iranische Außenminister in einem Telefongespräch mit dem UN-Generalsekretär.

Hossein Amir Abdollahian sprach mit Antonio Guterres telefonisch über regionale und internationale Themen, darunter die Entwicklungen in Afghanistan und die Nukleargespräche in Wien. „Die anderen Parteien müssen zu ihren vollen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zurückkehren. Auch in diesem Fall wird der Iran seine Ausgleichsmaßnahmen einstellen“, erklärte Amir Abdollahian. Er verwies auf die konstruktiven und zukunftsweisenden Gespräche zwischen dem Präsidenten unserer Atomenergieorganisation und Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde in Teheran, und fügte hinzu: „Er fügte hinzu: Teheran setzt die technische Zusammenarbeit mit der Agentur fort.“ Antonio Guterres begrüßte den Beginn der Gespräche und die volle Unterstützung für die vollständige Wiederbelebung des Atomabkommens und drückte seine Hoffnung auf fruchtbare Ergebnisse der Gespräche aus. Der Generalsekretär betonte die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit aller Parteien, um Vertrauen zwischen den beiden Ländern aufzubauen, und betonte die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinten Nationen. Der Außenminister unseres Landes hat auch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen über die Probleme Afghanistans gesprochen.