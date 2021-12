Bei 'Wiener Gespräche zur Aufhebung von Sanktionen' ist Vereinbarung möglich und verfügbar

Der Text des Artikels von iranischen Außenministers lautet wie folgt:

Der Iran meint es ernst, handelt in gutem Glauben und sieht das praktische und greifbare Ergebnis in der Aufhebung der Sanktionen. Der in sechs intensiven Verhandlungsrunden in Wien zurückgelegte Weg führte aufgrund der US-Überforderung und unrealistischen Haltungen nicht zum Erfolg.

Jetzt starten wir eine neue Gesprächsrunde. Das Hauptziel dieser Verhandlungen ist die Wiederherstellung der Rechte der iranischen Nation und die Aufhebung aller Sanktionen, die einseitig und extraterritorial gegen den Iran von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, die nicht mehr dem JCPOA angehören.

Trotz der Bildung einer neuen Regierung in den Vereinigten Staaten sind nicht nur die illegalen und einseitigen Sanktionen in Kraft geblieben, sondern auch die Politik der Sanktionen gegen den Iran besteht weiter.

Es ist glasklar, dass solche US-Maßnahmen darauf abzielen, den Iran und andere JCPOA-Teilnehmer sowie andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft daran zu hindern, die im Atomabkommen und der UN-Sicherheitsrats-Resolution 2231 beschriebenen Rechte und Vorteile zu genießen.

edauerlicherweise haben die Regierungen der drei europäischen Parteien des JCPOA, obwohl sie einen solchen US-Ansatz als illegal und inakzeptabel betrachteten, mit ihrem Schweigen und ihrer Untätigkeit in der Praxis darauf reagiert.

Die Angleichung der drei europäischen JCPOA-Länder an solch verheerende US-Maßnahmen hat das Atomabkommen wirkungslos gemacht und alle wirtschaftlichen Dividenden des Abkommens für den Iran beseitigt. Dies sind die bitteren Realitäten der letzten Jahre, die den Weg in die Zukunft erhellen sollten.

Niemand kann in der Tat die Ernsthaftigkeit und den guten Willen des Iran bei der vollständigen Erfüllung seiner Verpflichtungen in Frage stellen.

Nach dem unrechtmäßigen Rückzug der USA und der Verhängung von Sanktionen hat der Iran nach Treu und Glauben von Abhilfemaßnahmen abgesehen und dem Wunsch der verbleibenden JCPOA-Teilnehmer und der Europäischen Union als Koordinator des Atomabkommens stattgegeben und es vermieden, auf die Beendigung seiner Verpflichtungen zurückzugreifen im Rahmen des JCPOA, um anderen JCPOA-Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, die negativen Auswirkungen des US-Austritts auszugleichen.

Die Islamische Republik Iran ist trotz erheblicher Nichtleistungen des Westens im JCPOA wieder in gutem Glauben zu ergebnisorientierten Verhandlungen bereit, um mit P4+1 einen 'guten Deal' zu erzielen. Die Islamische Republik Iran hat 'guten Glauben', ernsthafte Entschlossenheit und den nötigen Willen, in Wien ein gutes Geschäft zu erreichen.

Dabei darf nie vergessen werden, dass die Vereinigten Staaten der Hauptschuldige für die Schaffung des Status quo sind. In den letzten vier Jahren hat die Regierung der Vereinigten Staaten keine Mühen gescheut, das Atomabkommen zu zerschlagen, und es war der Iran, der alles in seiner Macht Stehende getan hat, um das Abkommen am Leben zu erhalten.

Das Hauptziel der bevorstehenden Gespräche sollte die vollständige und wirksame Umsetzung des JCPOA und die Verfolgung des Ziels der Normalisierung der Handelsbeziehungen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Iran sein.

Es versteht sich von selbst, dass der Iran, um zum JCPOA zurückzukehren, in vollem Umfang von der Aufhebung aller Sanktionen profitieren sollte. Der Iran ist bereit, alle seine Abhilfemaßnahmen einzustellen, wenn Garantien gegeben, Schadenersatz beurteilt und alle Sanktionen wirksam und nachweislich aufgehoben werden.

Die wahrscheinliche Rückkehr der USA zum Atomabkommen wäre nicht sinnvoll, es sei denn, es werden Garantien vorgelegt, um die Wiederholung der bitteren Erfahrungen der Vergangenheit zu verhindern, und die Handelspartner des Iran könnten zuversichtlich und unbesorgt ein langfristiges wirtschaftliches Engagement mit dem Iran eingehen.

Bei den bevorstehenden Verhandlungen ist klar, dass der Iran Anfragen über den JCPOA hinaus nicht annehmen wird. Die Islamische Republik Iran wird keinerlei Diskussionen über Fragen jenseits des Atomabkommens führen.

Ohne Zweifel bleibt Teheran der Aufrechterhaltung und Sicherung der Errungenschaften seiner Nuklearwissenschaftler und seiner friedlichen Nuklearindustrie ebenso verpflichtet, nicht von seinem friedlichen Nuklearprogramm abzulenken, und wird seine umfassende Entwicklung in Industrie, Handel, Seefahrt und Raumfahrt, Verteidigung, Wissenschaft und Technologie nicht aufgeben.