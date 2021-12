Iran belegt im November den ersten Platz beim Corona-Erholungsrate

Teheran (IRNA) - Leiter des Instituts für Wissenschafts- und Technologiezitate sagte: 'In Bezug auf das Verhältnis des Prozentsatzes der Genesung zur Krankheit liegt der Iran mit 169,6 Prozent weltweit an erster Stelle, was bedeutet, dass die Rate der Verbesserung des Krankheitsverhältnisses im Land höher ist.'

Mohammad Javad Dehghani fügte hinzu: Die aus dem ISC COVID-19 Visualizer-System extrahierten Informationen zeigen, dass die Zahl der neuen Patienten im Land von 800.115 im September auf 367.360 im Oktober und auf 232.849 im November gesunken ist. Er fuhr fort: 'Da die Genesungsstatistik der Patienten des Landes im November 394.929 erreichte, lag die Genesungsrate zur Krankheit des Landes in diesem Monat bei 169,6 Prozent und steht in dieser Hinsicht an erster Stelle unter den Ländern der Welt.' Dehghani erklärte: 'Statistische Ergebnisse zeigen auch einen abnehmenden Trend der durchschnittlichen täglichen Wachstumsrate der Krankheit im September auf 0,52 Prozent, im Oktober auf 0,22 Prozent und im November auf 0,14 Prozent.' Er wies darauf hin: 'Der Iran belegte im Oktober den 11. Platz unter allen Ländern der Welt in Bezug auf die durchschnittliche Wachstumsrate, aber im November belegte den 16. Platz. Ihm zufolge ist in einigen europäischen Ländern wie Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Belgien die durchschnittliche tägliche Wachstumsrate der Krankheit im November deutlich gestiegen. In Deutschland beispielsweise hat sich die durchschnittliche tägliche Erkrankungsrate von 0,22 Prozent im Oktober auf etwa 0,63 Prozent im November verdreifacht.