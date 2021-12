Vorstellung des iranischen Teams bei Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen

Das iranische Verhandlungsteam umfasst eine Gruppe der bekanntesten Experten und Funktionäre verschiedener Bereiche, die sich in den letzten Jahren mit dem Phänomen der repressiven Sanktionen beschäftigt haben.

Mehdi Safari

Mehdi Safari, stellvertretender Minister für Wirtschaftsdiplomatie, ist Mitglied des iranischen Verhandlungsteams in Wien. Safari war Botschafter in Österreich, Russland und China.

Der iranische Diplomat war auch ehemaliger stellvertretender Außenminister für Asien und den Pazifik und ehemaliger stellvertretender Außenminister für Europa und die Vereinigten Staaten. Safari hat einen Doktortitel in Elektrotechnik und Telekommunikation.

Reza Najafi, Stellvertretender Minister für Recht und Internationale Angelegenheiten

Najafi war ehemaliger Botschafter der Islamischen Republik Iran bei der Internationalen Atomenergiebehörde. Zuvor war er Direktor für Internationalen Frieden und Sicherheit im Außenministerium. Er ist promovierter Völkerrechtler.

Ebrahim Sheibani, Vorsitzender der Wirtschaftskommission des Strategischen Rats für auswärtige Beziehungen

Der andere bekannte Persönlichkeit im iranischen Verhandlungsteam in Wien ist Ebrahim Sheibani. Er war ehemaliger Botschafter der Islamischen Republik Iran in Wien (Österreich).

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist Gouverneur der Zentralbank der Islamischen Republik Iran und Wirtschaftsberater des ersten Vizepräsidenten.

Ali Fekri, Stellvertretender Minister für Wirtschaft und Finanzen und Generaldirektor der Investitionsorganisation

Ein weiteres Mitglied des Verhandlungsteams des Iran ist Ali Fekri, der ehemalige stellvertretende Leiter der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Peking.

Diese Figur der Wirtschaftsdiplomatie war der Leiter der Abteilung für Gegensanktionen sowie der Leiter des Büros für Wirtschaftsprogramme des Außenministeriums.

Ahmad Asadzadeh, amtierender stellvertretender Minister für internationale Angelegenheiten und Handel des Ölministeriums

Ahmad Asadzadeh ist ein weiteres Mitglied des iranischen Verhandlungsteams in Wien mit einem Doktortitel in Strategischem Management, ehemaliger Sekretär des Energieausschusses des Sekretariats des Obersten Nationalen Sicherheitsrats.

Gholamreza Panahi

Ein weiteres Mitglied des iranischen Verhandlungsteams in Wien ist Mitglied des Exekutivdirektoriums und stellvertretende Devisen- und Internationale Angelegenheiten der Zentralbank der Islamischen Republik Iran. Er war ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats und Internationaler Vizepräsident der Melli-Bank der Islamischen Republik Iran.

Panahi, der einen Master-Abschluss in Bankwissenschaften hat, ist ein ehemaliges nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der PLC Bank of London, ein ehemaliges nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Mir Business Bank Moskau in Russland und ein ehemaliges Mitglied des Obersten Kreditausschusses der Bank Melli in Dubai.