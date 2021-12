Raisi: Probleme müssen von den Ländern der Region gelöst werden

Im Rahmen des Treffens mit den Staats- und Regierungschefs der Länder, die am ECO-Gipfel für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilnehmen, traf Seyed Ebrahim Raisi mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen und sagte, dass Teherans Kapazitäten zur Entwicklung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und -austausch über das derzeitige Niveau hinausgehen.

Er fügte hinzu: 'Der Iran und die Türkei können die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern näher an die strategische Ebene bringen, indem sie das derzeitige Handels- und Austauschniveau verbessern.'

Unter Bezugnahme auf die weitreichenden und vielfältigen Bereiche der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Türkei in verschiedenen Sektoren, einschließlich Energie, Bank- und Währungsangelegenheiten sowie Handel, sagte der Präsident: 'Wir müssen die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen und in dieser Hinsicht Vorzugszölle erleichtern kann überprüft werden.'

Raisi äußerte sich besorgt über die Präsenz von ISIS in Afghanistan und die Zunahme der Unsicherheit in diesem Land und fügte hinzu: 'Die Islamische Republik Iran unterstützt die Bildung einer inklusiven Regierung in Afghanistan und wir glauben, dass alle Gruppen, Ethnien und verschiedenen Schichten des afghanischen Volkes eine Rolle und Teilhabe an der Zukunft Afghanistans haben sollten.'

In Bezug auf die Herstellung von Stabilität und Sicherheit in Syrien sagte Ayatollah Raisi: 'Wir müssen unsere Kapazitäten nutzen, um Frieden, Ruhe und Sicherheit in Syrien zu schaffen.'

Laut ihm müssen die Probleme der Region von den Ländern der Region gelöst werden, und die Anwesenheit und Intervention von Ausländern wird nicht nur nicht zur Lösung der Probleme beitragen, sondern die Situation verkomplizieren.'