Frankreich und Iran überprüfen Zusammenarbeit im Bereich Sozialfürsorge und Genossenschaften

Moein Hashemi, Generaldirektor des Ministeriums für Genossenschaften, Arbeit und Soziales bereit sein, das MoU umzusetzen und die Zusammenarbeit in dieser Hinsicht auszubauen.

Was die Kapazitäten der iranischen Genossenschaften angeht, sagte Hashemi, dass der Iran bereit sei, spezialisierte Webinare abzuhalten, seine Erfahrungen zu übertragen, Ausstellungen zu organisieren und Investitionen insbesondere in der Gewächshausstrukturindustrie anzunehmen.

Hadi Mahdavi, Geschäftsführer der Social Security Investment Company (SHASTA) für internationale Angelegenheiten, lud den französischen Botschafter in Teheran sowie Wirtschaftsakteure und Genossenschaften ein, Tochtergesellschaften der SHASTA-Holding zu inspizieren.

SHASTA ist laut Mahdavi der größte Wirtschaftskomplex im Iran, der zur Social Security Organization gehört, die aus acht Industrie- und Wirtschaftsunternehmen besteht.

Jalal Baharestan, stellvertretender Entwicklungsleiter von SHASTA, sagte, dass der Umfang der Investitionen in die Projekte der Holding 2 Milliarden US-Dollar beträgt, darunter 1,2 Milliarden US-Dollar in die Öl-, Gas- und petrochemische Industrie, 200 Millionen US-Dollar in die Landwirtschaft und Viehzucht und 600 Millionen US-Dollar in Medizin, Zement und Bergbau.