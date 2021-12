Iranerin gewinnt den 3. Platz bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft in Riad

Teheran (IRNA) - Kosar Asaseh in der Gewichtklasse von – 62 kg, die den Iran bei den Open World Taekwondo Women's Championships in Riad vertritt, hat am Donnerstag den dritten Platz gewonnen.

Kosar Asaseh gewann die Bronzemedaille, nachdem sie in der dritten Runde gegen eine tschechische Gegnerin mit einem Ergebnis von 7:6 besiegt wurde. Vor diesem Kampf gewann Asaseh die erfahrene kanadische Athletin mit dem erstaunlichen Ergebnis von 15:5. Die Wettkämpfe begannen am Mittwoch im Sportkomplex Green Halls in der saudischen Hauptstadt Riad und dauern drei Tage. Saeedeh Nasiri (- 46 kg), Kosar Asaseh (- 62 kg), Narges Mirnourollahi (- 62 kg) und Zeynab Esmaeli (-73 kg) vertreten den Iran in den Wettbewerben.