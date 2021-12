Die Amirkabir Universität belegt in Mathematik den 37. Platz der Welt und den 8. Platz in Asien

Teheran (IRNA) - Laut den neuesten US-News-Rankings belegte die Amirkabir Universität den 37. Platz in der Liste der 'Best Global Universities for Mathematics' und den ersten Platz unter den iranischen Bildungszentren im Bereich Mathematik.

Laut diesem Ranking belegt die Technische Universität Amirkabir im Bereich Mathematik weltweit den 37. Platz. Demnach liegen das MIT, die Stanford und die Princeton Universität in Mathematik auf den ersten bis dritten Plätzen. Ebenfalls auf den Plätzen vier bis zehn liegen die Sorbonne, Cambridge, Berkeley, Harvard, Paris, Oxford und die Technische Universität Zürich. Unter den asiatischen Universitäten belegt China den ersten bis dritten Platz in Mathematik und den achten Platz der Technische Universität Amirkabir. Nach den Ergebnissen dieses Rankings befinden sich unter den Universitäten des Iran nur zwei Universitäten in der Liste der Top-Universitäten im Bereich Mathematik und die Amirkabir Universität war die erste.