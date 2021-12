Iran und Deutschland haben große Stärke bei der Bewältigung der Corona-Krise gezeigt

Teheran (IRNA) – „Der Iran und Deutschland haben in Bezug auf die Bevölkerung, die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen und die Zahl der Opfer dieser Krankheit viel gemeinsam, und in beiden Ländern wurden große Anstrengungen unternommen, um das Corona-Virus einzudämmen. Der Iran und Deutschland haben große Stärke bei der Bewältigung dieser Krise gezeigt“, erklärte der stellvertretende Direktor des Robert-Koch-Instituts in Deutschland.

Andreas Janssen sagte am Rande eines Treffens mit dem iranischen Minister für Gesundheit und medizinische Bildung am Dienstag: „Letztes Jahr reiste ich mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation in den Iran. Die Entwicklung mehrerer Corona-Impfstoffe durch den Iran und die weit verbreitete Injektion des Impfstoffs ist eine große Leistung, und viele Einzelpersonen und internationale Organisationen haben den Erfolg des Iran bei der Impfung anerkannt.“ „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihr Direktor betonen den globalen Zugang zu Corona-Impfstoffen", stellte er fest.