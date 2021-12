Iran fordert Unterstützung für Länder bei der Menschenhandel-Bekämpfung

Majid Takht-e Ravanchi, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in New York, sprach am Dienstag vor einer hochrangigen Sitzung der UN-Generalversammlung mit dem Titel „Evaluierung des Globalen Aktionsplans gegen Menschenhandel.'

Er sagte: 'Unsere Gespräche bei diesem Treffen werden nützlich sein, um die Herausforderungen bei der Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung des Menschenhandels anzugehen und Lösungen zu finden, um ihn zu bekämpfen.'

Der Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen erklärte, dass der Menschenhandel zweifellos eines der abscheulichsten Verbrechen sei, und sagte: 'Mit dem Ziel, eine kollektive Antwort auf diese Bedrohung zu geben, hat das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ( UNTOC) und seine Erweiterungen haben versucht, ein kohärentes grenzüberschreitendes Regulierungsumfeld zu schaffen.'

'Als einer der Erstunterzeichner dieser Konvention hat die Islamische Republik Iran die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Bestimmungen der genannten Konvention und ihrer Anhänge mit dem Ziel der Bekämpfung des Menschenhandels getroffen.', so er.

Er fügte hinzu: 'Die Islamische Republik Iran fordert die internationale Gemeinschaft auf, den Ländern angemessene, zugängliche und wirksame technische Hilfe zu leisten, um dieses Verbrechen wirksam zu bekämpfen.'