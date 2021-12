IRGC Marine Commander: Wir lassen keinen Raum für feindlichen Einfluss

Admiral Alireza Tangsiri sagte am Dienstag bei der Einführungszeremonie des Kommandanten des Marinestützpunkts Imam Ali (AS) in Chabahar: 'Der Islam ist unser erster Anker, der uns auf Kurs hält.'

Er fügte hinzu: 'Der islamische Iran ist das Land aller Iraner und wir müssen dieses Land verteidigen, und uns gegen diejenigen stellen, die versuchen, die Sicherheit im Land zu stören.'

Mit Bezug auf die Vorfälle und Unsicherheiten in einigen Nachbarländern sagte er: 'Wenn wir, die Menschen im Iran, die Gesundheit und Sicherheit von uns und unseren Familien wollen, müssen wir dieses Schiff der Einheit aufrechterhalten.'

'Der Feind will die Muslime spalten und durch diese Teilung das Land infiltrieren, und wir sollten dem Feind keinen Raum lassen, um einzudringen.', so er.

Laut ihm müssen Wächter der Islamischen Revolution die Demokratie in die Grundsätze der Einheit des Landes einbeziehen und Fischer auf See und die Menschen an Land schützen.