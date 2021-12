Iran ist entschlossen, sein Atomprogramm umzusetzen

„Der wichtige Punkt für uns und die IAEA ist, dass alle bilateralen Fragen technische Fragen sind und die politischen Fragen und Verschwörungen der iranischen Feinde zur Förderung des iranischen Atomprogramms keine Auswirkungen auf die IAEA haben“, sagte Eslami am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Rafael Grossi.

„Das wichtige Thema ist, dass der Iran angesichts der Auswirkungen des iranischen Nuklearprogramms auf das Leben der Menschen entschlossen ist, alle Aspekte der Nukleartechnologie in verschiedenen Sektoren umzusetzen. Das steht auf unserer Agenda und die Agentur wird uns dabei helfen“, fügte er hinzu.

„Als ich vor einigen Monaten in den Iran kam, haben wir mit der Islamischen Republik vereinbart, dass ich in einigen Monaten wiederkomme, um unsere gemeinsame Arbeit an Transparenz und deren Fortführung fortzusetzen“, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, Rafael Grossi.

„Unser Ziel war es, die Vision des Atomprogramms so zu definieren, dass angesichts des Klimawandels saubere Energie erzeugt wird, damit wir diese saubere Energie allen zur Verfügung stellen können“, betonte er.

„Unser Bestreben ist es, die heutige Sitzung in einer positiven Atmosphäre abzuhalten und ein positives Ergebnis zu erzielen“, stellte er fest.