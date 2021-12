„Unser aktuelles Anliegen ist die Altersgruppe von 60 Jahren und älter in der dritten Runde der Corona-Impfung, deren Anweisungen an die medizinischen Universitäten des Landes übermittelt wurden“, sagte Mohammad Mahdi Gouya am Dienstag.

„Mehr als zwei Millionen Impfdosen wurden Nicht-Iranern im Land injizier“, fügte er hinzu.